Daan (18) ‘danst’ met zijn rode Massey Ferguson over de weilanden: ‘Wat bin ie an't doon kearl?’

Wethouder over dode weg in Wesepe: ‘Ik ga niet naar de provincie voor een zak geld, gedane zaken nemen geen keer’

Wethouder Marcel Blind van de gemeente Olst-Wijhe is niet van plan om bij de provincie Overijssel aan te kloppen om de doodlopende N348 in Wesepe aan te pakken. Volgens hem is het te lang geleden om daar nog op terug te komen: ,,We praten over besluitvorming van 20 jaar en langer geleden. Leefbaarheid stond toen niet hoog op de agenda. Nu zou daar meer ruimte voor zijn.”