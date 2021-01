Dader (19) van steekpartij tijdens jaarwisseling in Lemelerveld krijgt celstraf en jeugd-tbs

Waarom Alfons uit Raalte tot de hoogste rechters wil vechten tegen 9 flitsboe­tes van ‘op hol geslagen flitspaal’

24 januari Krijgt Alfons Schotman uit Raalte gelijk of niet? Aanstaande dinsdag neemt de bedrijfsleider van wasserij Lips Plus het in het Gerechtshof Leeuwarden op tegen het Openbaar Ministerie in de flitspaalzaak. Schotman wil dat 9 flitsboetes die zijn uitgedeeld door flitspaal 3552 tussen Wierden en Nijverdal teruggedraaid zien. Een paal die ‘op hol sloeg’ volgens Schotman. Een reconstructie over waarom Schotman uit principe de flitspaalzaak wil winnen.