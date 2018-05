DAF Oldtimer Truck Club toert vanuit Heino door de hele regio

In groepjes van vijf vertrekken de leden van de DAF Oldtimer Truck Club Nederland op Hemelvaartsdag in Heino. Ze volgen een toeristische route langs de IJssel richting Deventer en Zwolle. Vandaag gaat de stoet verder richting Kampen om zaterdag in Apeldoorn te eindigen.

Gemakken

Zwaaien

Voor enkele clubleden is het rijden in een DAF-truck puur een hobby, maar de meeste deelnemers hebben een achtergrond in de transportwereld. Het zijn vaak al wat oudere mannen, maar er zit ook een twintiger bij die door zijn vader enthousiast is gemaakt.

Indrukwekkend

Ook Van der Vliet was al jong DAF-fan. ,,Mijn vader was vrachtwagenchauffeur en als 6-jarig jongetje reed ik voor het eerst met hem mee in een DAF-vrachtwagen. Ik vond dat zo indrukwekkend dat ik zei: 'Later als ik groot ben, wil ik zo'n DAF-truck hebben'. Als mijn vader op een Scania had gereden was het misschien een Scania geworden of een Volvo.'' Van der Vliet is inmiddels zelf parttime vrachtwagenchauffeur en buschauffeur.