Dag na verwoestende brand in Laag Zuthem rest alleen een berg verwrongen staal

Het bedrijf Braakman in vloerverwarming kan wel doordraaien. Zelf zetelt Braakman in de voorliggende panden. In de achterste loods, net als de andere loodsen bestaand uit een staalconstructie met een puntdak, huisden vijf onderhurende bedrijfjes. ,,We zijn allang blij dat iedereen veilig is’’, wil Gert Braakman alleen maar kwijt. ,,We hebben het druk vandaag. We gaan van verzekering naar politie. En we bevinden ons in een soort bubbel. Het wil nog niet zo goed doordringen.”