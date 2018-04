Dankzij forse lening kan bouw thuishonk TV Heino bijna beginnen

Gemist: Jon­ge­ren­kloos­ter brengt rust en wie weet waar Ewa is?

8 april Jongeren hebben in deze tijd veel te verwerken. Een klooster kan dan voor rust zorgen. Het was een van de verhalen van de afgelopen week. Maar we schreven ook over Ewa, een 40-jarige Poolse vrouw, die zomaar verdween.