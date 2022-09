Dankzij heg ‘uit Olst’ vliegen insecten volop rond bij Dalfsenaar Erwin: ‘We hadden last van de droogte’

Gemeente heeft oplossing voor hardrij­ders in Heino, maar niet iedereen is daar tevreden mee

Gaat het aanpassen van de snelheid en de belijning op de Raalterstraat in Heino helpen om het verkeer af te remmen? Dat is de vraag die voorligt in het gemeentehuis in Raalte. Waar de gemeente zelf denkt van wel, twijfelen raadsleden en omwonenden hardop of het genoeg is. Laatstgenoemden klagen al lange tijd over de overlast.

14 september