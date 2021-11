Dankzij warme melk en mest heeft boer Remco (22) uit Mariënheem helemaal geen gas meer nodig

Regionale ziekenhui­zen: ‘Positief geteste medewer­kers blijven thuis’

Ziekenhuizen in de regio laten geen personeelsleden werken die positief getest zijn op corona. Dat melden ze desgevraagd naar aanleiding van de situatie in het Jeroen Bosch Ziekenhuis in Den Bosch. Een radioloog van dit ziekenhuis is aan het werk terwijl hij positief getest is op corona.

8 november