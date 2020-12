Danny (18) na vroege fietstocht richting werk in Raalte nog altijd spoorloos, politie zoekt vandaag verder

Video + update Danny (18) kwam nooit aan op zijn werk in Raalte: schrik zit er flink in bij voetbal­club Lemeler­veld, waar hij lang lid was

7:55 Er wordt momenteel met man en macht gezocht bij de Wolthaarsdijk in Raalte vanwege de sinds gisteren vermiste 18-jarige Danny uit Lemelerveld. Hij vertrok gisteren om 04.30 uur naar zijn werk in Raalte, maar is daar nooit aan gekomen.