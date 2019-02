De Belte nieuwe poptempel in Salland?

Wordt de Belte de nieuwe poptempel in Salland? Als het aan Diana Kemper en Rob Slinkman ligt wel. Sterker nog, het sport- en cultuurcomplex is er zelfs op gebouwd.

Legendarisch rock en roll op de sportvloer van de Belte. De multifunctionele accommodatie opent op zaterdag 11 mei de deuren wagenwijd voor alle fans va Queen in de regio. En volgens initiatiefneemster Diana Kemper is dat alles behalve te hoog gegrepen. ,,Juist niet. Nieuw Heeten mag dan een klein dorp zijn, we organiseren jaarlijks meer grote evenementen. Overigens is dit wel het eerste concert in de Belte. Maar we hebben er alle vertrouwen in.”

Samen met plaatsgenoot Rob Slinkman en beheerder Theo Grolleman hakte ze vorig jaar de knoop door voor het concert. Want het gebouw dat net buiten Nieuw Heeten ligt maar als hart van het dorp wordt beschouwd, moest naast sportwedstrijden, nu maar eens een keer gevuld worden met muziek. ,,De akoestiek is perfect hier. Daar is tijdens het ontwerpen van het gebouw rekening mee gehouden. Er zitten bijvoorbeeld allemaal perforaties in de bovenste zijwanden. Ook ligt er een evenementenvloer in. Maar daar zijn we zuinig op dus die bedekken we die avond met speciale vloerbedekking”, vertelt Kemper.

Geen tentfeestimago

Eigenlijk had het duo de Belte veel eerder willen laten rocken. Met een onderscheidend karakter. Dus geen tentfeestimago. Financieel was dat echter nog niet haalbaar. Maar net zoals andere sporthallen moet er geld in het laatje voor onderhoud en andere zaken. Gezien tributebands als Abba, Fleetwood Mac en Led Zeppelin razend populair zijn en volle zalen trekken lijkt dat voor de Belte een goede kick-off. Een zoektocht naar beschikbare bands volgt eind vorig jaar.

Kemper wilde het liefst geen Abba. ,,Die duikt tegenwoordig overal op.’’ Nee, het moest en zou Queen Forever worden. Want ook de Britse legendarische rockband is nog lang niet uit alle muziekharten verdwenen. En met de onlangs door meerdere Oscars bekroonde film, wakkert de liefde voor de muziek van Freddy Mercury, Brian May, Robert Taylor en John Deacon wereldwijd weer aan. Tribute of niet, het gaat er in als koek. Goede timing van de organisatoren Kemper en Slinkman dus. Van de zevenhonderd kaarten zijn al meer dan de helft verkocht. ,,Terwijl we nog maar net met de verkoop zijn begonnen. Doordat we het als dorpsgenoten samen doen kunnen we de kosten enigszins laag houden. We hebben onze eigen verkeersregelaars, barmensen, beveiliging en parkeren en garderobe zijn gratis”, zegt Kemper. ,,En ook voor mindervaliden zijn alle faciliteiten aanwezig. Kortom het doel is dat mensen uit de regio de Belte in de toekomst goed weten te vinden.”