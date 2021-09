De Beste Zangers zet Raaltense rocker in de spotlights: covers in het Drents, Brabants en Sallands

De tweede aflevering van het muziekprogramma De Beste Zangers stond donderdagavond in het teken van Raaltenaar Hendrik Jan Bökkers. De zanger en zijn band maken voornamelijk muziek in het Sallands, een streektaal die niet veel deelnemers eigen is. Toch waagde een enkeling de sprong.

De muziek van Bökkers wordt vaak omschreven als boerenrock, maar met die term is hijzelf niet echt tevreden. ,,Het dekt de lading niet. Wij maken rockmuziek, rock-’n-roll, in eigen taal”, stelt de Sallandse zanger. Hij merkt wel dat de muziek steeds populairder wordt onder jongeren. ,,De jeugd, die het misschien niet helemaal dagelijks spreekt, zingt die wel onze teksten woord voor woord mee.” Bökkers: ,,Zij gaan het als een soort geuzengevoel, een soort subcultuur, die taal weer gebruiken. En dat is heel tof, dat vind ik echt wel een heel goede ontwikkeling.”

Ui in het Sallands: oe, uu of toch gewoon ui?

Voorafgaand aan de optredens blikten de deelnemers vooruit. Bökkers gaf de anderen nog een snel lesje Nedersaksisch. ,,Het is af en toe machtig inconsequent, kijk bijvoorbeeld naar de ‘ui’. Soms spreken we die uit als een ‘uu’, de andere keer als een ‘oe’”, legde hij uit. ,,En in ‘uien’ dan?”, vroeg presentator Jan Smit zich af. ,,Nee, dat is dan gewoon weer een ‘ui’”, lachte Bökkers. Na deze korte onderwijzing, vroegen alle deelnemers zich af wie zich toch zou wagen aan het Sallands.

An de Kant

Zangeres Karsu Dönmez trapte de avond af met haar variant van An de Kant, een nummer uit Bökkers’ tijd bij Jovink. Dat deed ze helemaal in het Sallands, een voor haar onbekende streektaal. ,,Ik ben natuurlijk rond gaan bellen in Nederland - wie kan mij lesgeven? En ie-de-reen zei: je moet Hendrik Jan Bökkers bellen.” Maar omdat het voor hem een verrassing moest blijven, kon dat niet. ,,Op een gegeven moment kwam ik uit bij Freek (Rikkerink, van het zangduo Suzan & Freek, red.). Hij heeft mij lesgegeven.”

Dönmez’ optreden was een groot succes. ,,Ik was heel erg verbaasd dat ze dat nummer ging doen, had ik nooit verwacht” vertelde Bökkers. ,,Maar toen begon ze en ik dacht: dit kan gewoon mee op tour! Helemaal te gek, god wat mooi!” Ook kijkers waren enorm enthousiast over de vertolking van An de Kant.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Zelf was Dönmez vooral blij dat haar naaldhak niet door de tafel ging. In wat een opwelling leek, vroeg ze aan Bökkers: ,,Mag ik mee naar de Zwarte Cross?” De zanger reageerde: ,,Dat kan toch niet anders, dit móét een keer op de Zwarte Cross!”

Nieuwsgierig geworden naar de cover van An de Kant? Check ‘m hieronder.

Bökkers in het Drents en Brabants

Na een optreden van Belle Perez, die een eigen versie opvoerde van Here Comes The Sun, was het de beurt aan Alides Hidding. Hij is oprichter en gitarist van discofunkband Time Bandits. Ook zijn optreden viel bij Bökkers goed in de smaak. ,,Ik ben in de afgelopen tijd ongelooflijk fan geworden van Alides’ gitaarspel en dan speelt-ie dit, met zo’n hele mooie solo erin. Hij heeft dit hele kleine liedje juist weer heel groot gemaakt.”

Hidding vertaalde Mien Vrouw Mos Es Weten naar het Drents en veranderde de titel in Sien vrouw mus is weet’n. Volgens Hidding lijken de twee behoorlijk op elkaar. Dat beaamde Bökkers grijnzend: ,,Het is iets anders, maar scheelt niet zo heel veel. Ik kon het prima volgen.”



De Drent was niet de enige die een nummer van Bökkers vertaalde, want ook zangeres Anneke van Giersbergen besloot om een eigen draai te geven aan de muziek. Zij maakte van het Sallandse Kold Blod een Brabantse versie, Kaauw Bloed. ,,Ik heb natuurlijk een beetje een haat-liefdeverhouding met Brabant”, zei Bökkers, verwijzend naar zijn ex. ,,En ik denk dat nu, door deze versie van Anneke, de wijzer is omgeslagen naar liefdesverhouding. Brabant is toch wel heel tof eigenlijk.”

Ook op Twitter reageren mensen enthousiast op de nieuwe varianten van de nummers.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Oud nummer in een nieuw jasje

Roel van Velzen herschreef het nummer Blief d’r Vanaf. Het liedje werd geschreven door de bassist van Jovink, vertelde Bökkers, en gaat over een vriend die zich totaal verliest in drugs. ,,Vandaar ook de titel.” Toen Van Velzen las dat ook Bökkers een fase had waarin hij ‘misschien wel meer nuttigde dan hij wilde’, besloot de Delftse zanger een nieuwe variant te maken. ,,Wat nou als het liedje nu opnieuw geschreven zou worden, met de tekst die je naar jezelf zou zingen?” Zo ontstond het nummer Meer is niet Meer. Bökkers reageerde enthousiast op de muziek: ,,De nieuwe tekst maakt het eigenlijk een heel nieuw liedje en nou ja, echt fantastisch.”

Van Joe Buck naar Joe Bökkers

Joe Buck zong Miracles, een nummer van Hallo Venray. ,,Ik kende het liedje niet, maar ik ben heel blij dat ik op dit liedje kwam, want het heeft me ontzettend geraakt. Het voelt als iets wat heel erg bij me past. Ik vind de tekst en het verhaal zó mooi”, aldus de Zeeuwse zanger. Alle muzikanten waren laaiend enthousiast over zijn optreden. ,,Perfect”, vond Van Giersbergen. ,,Het maakt niet zoveel uit welk lied, welk genre, of hoe hij het zingt - waarschijnlijk als hij het achteruit zingt, is het ook mooi”, zei Jan Smit. Ook Bökkers was zeer te spreken over het optreden: ,,Ik vond het echt prachtig. Wat een prachtig mooie versie, écht heel mooi.” En daarmee lijkt Twitter het eens.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Omver geblazen

De Raaltense rocker was erg enthousiast over de optredens van zijn collega’s. ,,Ik viel echt van de ene verbazing in de andere, dat was echt heel gaaf.” Van wie hij het meest onder de indruk was en hoe het Sallands van Dönmez hem beviel, zie je in onderstaande video.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.