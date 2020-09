De bodem verzakt op de Veluwe en Sallandse Heuvelrug: huizen en wegen in de gevarenzone

Dieprood kleurt een nieuwe bodemdalingskaart op de Veluwe ten oosten van Nunspeet en de Sallandse Heuvelrug ten noorden van de Holterberg. Op basis van satellietwaarnemingen heeft onder meer de TU Delft voor het eerst zo precies in kaart gebracht waar in Nederland de bodem verzakt. Algemeen bekend zijn de verhalen over de scheuren in huizen in Noord-Groningen door de gaswinning, maar minder bekend zijn de bodemdalingen in deze gebieden.