De droogte van de zomer trekt door naar de winter

Wouter Muizelaar uit Heino oogst lof voor scriptie over zeewier als voedsel­bron

29 november Voor zijn masterscriptie over de kansen voor de exploitatie van gekweekt zeewier als voedselbron, heeft Wouter Muizelaar de prestigieuze Unilever Research Prize gekregen. Hij is geboren in Heino, verhuisde later naar Raalte en woont tegenwoordig in Zwolle.