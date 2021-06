De één stapt erover heen, voor de ander is het een onneembare hindernis: Heino doet wat aan scheve stoeptegels

Peter van Ee uit Wesepe onthutst omdat buren ineens mogen wonen in ‘bijgebouw’: ‘Ik ben bedonderd door eigen gemeente’

15 juni Peter van Ee uit Wesepe kon zijn ogen niet geloven toen hij las dat zijn buurman wel degelijk mag wonen in het nieuwe ‘bijgebouw’, dat zijn uitzicht grotendeels belemmert. Tot nu toe werd er volgens hem steeds het tegenovergestelde beweerd. ,,De gemeente Olst-Wijhe heeft gezegd dat er nooit in gewoond mag worden. Er is gejokt om het voor elkaar te krijgen. Ik voel me bedonderd door mijn eigen gemeente.’’