De godslamp dooft in het Oosten: verdriet om sluiting van zeven kerken in Sallandse dorpen

De antieke kerkklokken van de Maria Onbevlekt Ontvangen maken een einde aan de stilte op deze vroege zondagochtend in het dorpshart van het Sallandse Heeten. Tientallen veelal oudere parochianen benen gehaast over het kerkplein richting koster Tonnie Nijmeijer (67). Strak in pak en met de liturgie in de hand heet hij hen met een knikje welkom in het in 1892 gewijde ‘huis van God’.