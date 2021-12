De ijsbanen in Salland staan blank: ‘Laat strenge winter maar komen, we zijn er klaar voor’

Hoe deze fabriek in Wijhe een broed­plaats van verzet was: ‘Duitsers vanuit eigen werkplaats gesabo­teerd’

Vanuit Wijhe werd tijdens de Tweede Wereldoorlog van binnenuit verzet gepleegd tegen de Duitsers, maar dat weten maar weinig mensen. Te weinig, als het aan Wijhenaar Anton Heijmerikx ligt. Hij dook in een ‘ondergeschoven stukje oorlogsgeschiedenis’. ,,Er werd na de oorlog met argwaan naar het werk in de vloerzeilfabriek in Wijhe gekeken, omdat het van de Duitsers was, maar dat is niet terecht.’’

11 december