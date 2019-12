De jaarwisseling is voor Ron (35) uit Haarle een hel sinds hij PTSS heeft

Bommen in de grond, kogels in de lucht en altijd op je hoede zijn. Ron Vloedgraven wordt in 2012 op missie gestuurd naar Somalië, waar al tientallen jaren een burgeroorlog heerst. Als verpleegkundige is hij verantwoordelijk voor alle direct getroffenen. Veel collega's krijgen hulp van hem in noodsituaties. In totaal zit hij een maand in het oorlogsgebied. Eenmaal terug in Nederland is hij beschadigd. Waar Vloedgraven eerst denkt aan een burn-out, blijkt het toch anders te zijn. De verpleegkundige lijdt aan PTSS (posttraumatische-stressstoornis). Op weg naar het einde van het jaar drijven zijn gedachten steeds vaker af naar het oorlogsgebied.