De ‘kerkpannen’ van het dak spelen tijdens Top2000-kerkdienst in Heino

December staat in het teken van Sinterklaas, kerst, vuurwerk, oliebollen en jawel, de Top2000-kerkdiensten. Het muzikale kerkfeest groeit al jaren en steeds meer kerken in Salland ontdekken het initiatief ook. Binnenkort zijn de klanken van Queen, Ramses Shaffy en Boudewijn de Groot te horen in de Nicolaaskerk van Heino.

Denk je aan de Top2000, dan denk je aan de stemlijsten, de kroeg in het gebouw Beeld & Geluid in Hilversum en het aftellen richting het nieuwe jaar met de onbetwiste nummer één: Bohemian Rhapsody. Maar de Top2000-kerkdiensten steken net iets anders in elkaar. Tijdens de speciale kerkdienst in de Nicolaaskerk in Heino kunnen de inwoners van het dorp De Miller Band de kerkpannen van het dak zien spelen. Alle inwoners uit Heino kunnen stemmen op hun drie favoriete nummers. Uiteindelijk wordt een top 10 samengesteld, die de band uit Kampen zal spelen.

Inmiddels zijn de stembussen al geopend en predikant en organisator Hans van Solkema kan niet wachten tot het begint. ,,Het unieke aan deze kerkdienst is dat door de Top2000 verschillende generaties bij elkaar komen’’, stelt de predikant, die voor zal gaan in de speciale kerkdienst. ,,En de ervaring leert dat dit soort evenementen ook meer jongeren naar de kerk trekt. Nu er zoveel kerken in Nederland deelnemen, kunnen wij natuurlijk niet achterblijven.’’

‘Jongeren stemmen op Beatles’

Van Solkema is verrast door de keuze van de stemmen die tot nu toe zijn uitgebracht. Bij iedere stem mag de stemmer ook een motivatie schrijven, waarom dat lied zo speciaal voor haar of hem is. ,,En dan kom ik jongeren tegen die op een nummer van The Beatles stemmen, met een bijzonder verhaal daarachter. Dat is het bijzondere tintje aan dit muziekfeest.’’ Verschillende motivaties worden voorgelezen en besproken tijdens de kerkdienst.

Maar komen er nu ook automatisch meer nummers in de lijst die met het geloof te maken hebben? ,,Dat hoeft niet per se, maar het is niet voor niets dat Hallelujah van Leonard Cohen nu op één staat in onze top 10.’’ De lijstaanvoerder wordt op de voet gevolgd door nummers van Metallica en Queen. En wat Van Solkema heeft ingevuld? ,,Natuurlijk ook Hallelujah. Maar bijvoorbeeld ook Tracy Champman, met Fast Car.”

Goedgevuld

Alle inwoners van Heino kunnen inmiddels al een tijd hun stem uitbrengen. ,,Of je nu naar de muzikale kerkdienst komt of niet, het wordt echt een lijst van het dorp’’, zegt Van Solkema. Op 8 december zal De Miller Band de tien nummers waar het meest op gestemd is in de Nicolaaskerk spelen.