De Korenbloem boekt triomf op schoolvoetbal Raalte

Buitengebied Salland klaagt over gehannes met glasvezel

10:01 Oost-Europese arbeidskrachten met wie communicatie lastig is, afspraken die niet worden nagekomen en nodeloze vertraging. De ergernissen over 'geklungel' bij de aanleg van glasvezel in het buitengebied van Salland nemen toe. En de klachten klinken steeds luider.