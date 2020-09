De Parabool bundelt vier dagbestedingslocaties in verbouwde De Joetse in Raalte

De amateur­voet­bal­ler mag het veld weer op, maar let goed op: bij elke club gelden andere regels

29 augustus Wel douchen, niet douchen, niet met je team aan één tafel en een uitgebreide gezondheidscheck per mobiele telefoon. Het is zomaar een greep uit de coronamaatregelen die voetbalclubs in de regio troffen om spelers, vrijwilligers en supporters zo veilig mogelijk van de eerste, tweede, maar vooral ook van de derde helft te laten genieten. Dit weekend mogen ook de amateurs weer in een officiële wedstrijd tegen een bal trappen.