De Sallandse Heuvelrug is ondanks de vele regen nog lang niet uit de problemen: ‘En dat lossen we niet even op’

geluidsfragment Deze Afrikaanse vogel zorgt voor euforie bij Sallandse vogelaars: ‘De zwarte veertjes waren genoeg bewijs’

13 oktober Blauwe eitjes en het nestje afgewerkt met zwarte veertjes. Vogelaars Anton Eektimmerman en Gerard Broekgerrits uit Raalte werden er euforisch van. De Gekraagde Roodstaart is in Salland. ,,Bijzonder, want dat hebben we nog niet eerder gezien’’, zegt Broekgerrits over de beschermde inheemse diersoort.