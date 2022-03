De Sallandse streektaal in een luchtig jasje: met dit boekje leer je op grappige manieren Sallands spreken

D66 aast in Raalte op stemmen met ‘zeer duurzaam’ Zwols T-shirt: ‘Maar het kan altijd beter’

D66 in Raalte gooit een speciaal ‘duurzaam’ T-shirt in de verkiezingsstrijd. De bron is een Europese eucalyptusboom. Lijsttrekker Niels Folgers zegt dat er vijf zijn aangeschaft bij de Zwolse start-up Ragnarøk Clothing. Dat kostte de partij 250 euro. Hoe duurzaam zijn ze eigenlijk?

27 februari