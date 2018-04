'De Snorre' leeft voort in Raalter Beerenburg

Het 'Carmel' broedt op oplossingen voor Daggertsbrug Raalte

16:09 Leerlingen van het Carmel College Salland in Raalte hebben zich gebogen over de gevaarlijke verkeerssituatie bij de Daggertsbrug in Raalte. De derde klas gymnasium en atheneum-plus van de scholengemeenschap presenteert op woensdag 18 april het resultaat. Dat doen de leerlingen vanaf 10.00 uur aan onder andere wethouder Wout Wagenmans in de raadzaal.