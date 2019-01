De Vogelaar blijft tot bollebozen van klas horen

Meer typen woningen te bouwen in wijk 't Broeck in Broekland

6:00 Toekomstige bewoners kunnen voor hun nieuwe woonstulp in de woonwijk ‘t Broeck in Broekland kiezen uit meer typen woningen. Tot dusver waren in de plannen veel twee-onder-een-kap-woningen opgenomen. Daar waar die huizen zouden komen, kunnen voortaan ook andere soorten woningen verrijzen.