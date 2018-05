Deejay moedigt met muziek lopers Vital Centre Raalte Run aan

Bedrijven Olst-Wij­he kunnen lijden onder vliegtui­gen uit Lelystad

17:26 Industrie en landbouwbedrijven in Olst-Wijhe dreigen in de knel te komen door de uitbreiding van de luchthaven Lelystad. Dat stelt de CDA-fractie in deze gemeente in de aanloop naar het debat in de Tweede Kamer over Lelystad van komende dinsdag.