Deventer fotograaf speelt met licht zoals de Hollandse meesters

Brandmel­ding bij speelpara­dijs bleek om buurman te gaan

28 juli Bij kinderspeelparadijs Ballorig was deze middag enige consternatie. In het pand aan de Handelsweg in Wijhe kwam de brandweer op locatie, terwijl kinderen er vrolijk aan het spelen waren. Waar de brand precies was, was onduidelijk, maar een omwonende deed melding van rookontwikkeling.