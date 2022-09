Deze 16-jarige uit Nieuw Heeten ziet gat in de markt met zorgoutlet

Ger, je bent 16 jaar en repareert spullen voor een veel oudere leeftijdsgroep. Waarom?

Ger Hutten: ,,Mijn kameraden begonnen met allerlei bijbaantjes zoals patat bakken of onkruid krabben. Ik dacht: ja, ik kan wel patat gaan bakken, maar waarom begin ik niet gewoon voor mezelf? Zo haalde ik gratis spullen van Marktplaats om ze door te verkopen. Dat ging goed. Tot ik een elektrisch bed tegenkwam. Dat ging nog veel mooier!’’

Waarom ging dat mooier?

,,Die kon ik voor veel meer geld verkopen. Toen ben ik me op dat soort spullen gaan richten. Zoals een kapotte scootmobiel. Een kameraad die elektriciën is, heeft me geholpen en met een beetje uitzoeken hoe je iets kunt repareren, lukt het ook. Met die andere handel ben ik gestopt. Hier hield ik veel meer aan over. En als ik anderen kan helpen met een goedkoper en gerepareerde scootmobiel, is dat mooi. Het is nog duurzaam ook.’’

Is deze bloeiende handel te combineren met school?

,,School gaat voor, dan het werk en daarna schik maken. Het is niet dat ik er bakken tijd in steek. Samen met mijn vader haal ik de spullen op, want ik heb nog geen rijbewijs. Verder repareer ik zelf. Het is goed te combineren. Ik heb wel bedrijfseconomie en van die dingen op school, maar mijn vader zegt ‘je kunt het nooit beter leren dan door het zelf te doen’.’’

Wijze woorden. Als je klaar bent met het vwo, ga je dan volledig voor je bedrijf?

,,Ben je gek. Ik ga naar de Universiteit Twente om werktuigbouwkunde te doen. Mijn vader heeft een bedrijf in staal. Daar wil ik ook in verder. Dit blijf ik er naast doen. Ondernemerschap is het mooiste wat er is. Zo kun je ook spullen bij mij huren. Bijvoorbeeld als je net geopereerd bent en tijdelijk ondersteuning nodig hebt, hoef je echt niet een dure scootmobiel aan te schaffen.’’

Je heb pas de talentenprijs gewonnen op je school de Waerdenborch in Holten. Wat ga je met die 800 euro doen?

,,Een professionele camera kopen zodat de bedden en andere spullen nog beter op mijn website uitkomen.’’