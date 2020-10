Deze Afrikaanse vogel zorgt voor euforie bij Sallandse vogelaars: ‘De zwarte veertjes waren genoeg bewijs’

Roodborstjes kennen we allemaal. Maar de Gekraagde Roodstaart is minder bekend. Toch lijkt deze lijstersoort haar plekje in Salland te hebben gevonden. De zomergast leeft in Afrika, maar trekt er graag op uit. ,,Waar maar voedsel is’’, weet Broekgerrits uit. ,,En waar het bovendien lekker warm is. Ik denk dat vanwege de klimaatverandering het hier in Salland ook goed vertoeven is voor de roodstaart. Meestal zitten ze wat zuidelijker in Nederland.’’