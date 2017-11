Deze artiesten komen naar Dauwpop 2018

update Vermiste man Boskamp Diepenveen gevonden

22 november De vermiste man van 59 is vanmorgen in goede gezondheid aangetroffen. Hij was sinds dinsdagavond 20.30 uur spoorloos, nadat hij in verwarde toestand was weggelopen uit zijn woonlocatie voor mensen met een verstandelijke beperking in het grensgebied tussen Boskamp en Diepenveen.