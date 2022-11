Deze vrouw werpt zich op om in Raalte kloof tussen boeren en overheid te dichten: ‘Ze zijn moedeloos’

Monique van Schagen (50) werd geboren op een boerderij in Heerhugowaard, volgde een agrarische opleiding aan Van Hall Larenstein in Deventer en was jarenlang agrarisch journalist. Nu het toekomstperspectief voor met name agrariërs erg onduidelijk is, rust op haar schouders de taak om de verbinding tussen de (lokale) overheid en de mensen in het buitengebied te verstevigen. Als contact- en vertrouwenspersoon wordt haar takenpakket uitgebreid van twee naar drie dagen per week.

Hoe is het met de onrust in het buitengebied van Raalte?

,,Die onrust is groot. En er is een gelatenheid. Mensen weten niet waar ze aan toe zijn. Dat maakt ze moedeloos. We hebben het over stikstof, maar ook over biodiversiteit, water en een goed economisch toekomstperspectief. Als een agrariër nu wil stoppen, wil hij weten of dat financieel haalbaar is. Mensen in het buitengebied willen meegenomen worden in de plannen, er is behoefte aan tijdige participatie. De landelijke overheid en de provincie worden als onbetrouwbaar gezien. De gemeente wordt wel als positief ervaren, die komt op voor de belangen van inwoners.’’