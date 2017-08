Dierenpensions in Salland zitten bommetje vol

Dierenliefhebbers die deze zomer op vakantie gaan en nog geen onderdak hebben voor hond, kat of vogel, zijn slecht af. Alle dierenpensions in Salland zijn overvol. Dat blijkt uit een rondgang van deze krant. Pensions in de regio moeten ‘nee’ verkopen. Eigenaren verwijzen door naar verblijven buiten Salland of vragen een beroep te doen op familie en vrienden.

,,Tot en met 21 augustus kan er geen half dier mee bij”, reageert Rob Beumer van dierenpension Veldhuis in Olst. Het pension is ingericht voor ruim vijftig honden en veertig katten. ,,Het is een jaarlijks terugkomend fenomeen, maar de schaarste is de laatste tijd wel verergerd.” Beumer wijt dit aan een aantal Sallandse dierenpensions dat de laatste jaren is gesloten. ,,Eigenaren verkijken zich op de hoeveelheid werk. Daarnaast is dit het een markt met veel pieken en dalen.”

Uiterste nood

Even verderop in Lettele is het al niet veel beter. ,,Vol is vol”, laat Jos Wichers Schreur van dierenpension Animal House weten. ,,Alleen in geval van uiterste nood kan er nog één bij.” Vaste klanten boeken op tijd, maar volgens Wichers Schreur zijn er ook veel baasjes die op het laatste moment met de handen in het haar zitten. ,,Dan wil de buurman ineens niet meer voor de beesten zorgen. Dat is een groot probleem.”

Uit Randstad

Ook het dierenpension in Raalte zit tot de nok gevuld. ,,We krijgen veel telefoon uit de Randstad”, zegt eigenaresse Anja Wiggers. ,,Daar schijnt de problematiek nog veel groter te zijn.” Beumer van dierenpension Veldhuis heeft nog wel een tip, mocht de nood echt hoog zijn. ,,Via de website huisdierenspecialist.nl kun je kijken waar nog plek is buiten Salland.” Vooral in regio Midden-Nederland zijn nog plaatsen vrij.

