Dieven staan met lege handen door alarm bij kringloopwinkel in Raalte

Voetbal­club Wijhe '92 is sigaret zat en stelt rookverbod in op sportpark

11:34 De regio Salland is een voetbalclub rijker die het sportcomplex rookvrij maakt. Voetbalclub Wijhe '92 stelt vanaf 1 maart een rookverbod in op het gehele complex. Hierdoor mogen leden en bezoekers over twee weken niet meer roken binnen de hekken. De club verbant de verstokte paffers naar het het fietsenhok, net buiten de poorten.