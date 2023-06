Wijkcentra in Raalte krijgen meer geld van gemeente: ‘Kunnen we vaker nieuwe dingen doen’

Wijkcentra het Centraal Hart en DeBuut in Raalte krijgen eenmalig een flinke subsidie van de gemeente van in totaal één ton. Daarmee kunnen de laagdrempelige ontmoetingsplekken financieel beter rondkomen en hun meerwaarde de komende jaren verder laten zien: „Die functie in de wijk is precies wat we wilden.”