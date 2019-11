Dina verloor vader bij V2-ramp in Luttenberg: Marietje keek met buurmeisje en agenten toe vanuit een sloot

De ‘vliegende bom’ is op deze mistige en koude oorlogsdag door de Duitsers gelanceerd vanaf de Eelerberg in Hellendoorn om dood en verderf in Londen te zaaien. Bij de lancering gaat het mis en de V2 begint boven Luttenberg te cirkelen en stort neer in een weiland aan de Blikweg. In de pakweg drie kwartier daarna verzamelen tientallen nieuwsgierigen zich rond de grote krater die het duizenden kilo’s zware projectiel heeft geslagen. De V2 ontploft op het vooraf ingestelde tijdstip, de omstanders worden volledig verrast.