Directeur bouwbedrijf heeft spijt van uitspraak over leerling-bouwvakker: ‘Ik heb mijn verontschuldigingen aan zijn moeder overgebracht’

Molenaar Bökkers kan na vier jaar zijn lievelings­vak in Olst weer uitoefenen: ‘Door de brand liep alles anders’

9 april Bijna vier jaar was hij molenaar zonder molen. Nu de vroegere Bökkers Mölle in Olst is verkocht aan de Stichting IJssellandschap, komt de droom van Bastiaan en Marina Bökkers uit. ‘Het is nu volle kracht vooruit.’