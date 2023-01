Dit doet warm weer in januari met de natuur: ‘Dat dit bloempje bloeit, is signaal dat er iets goed mis is’

In de file om te betalen voor grofvuil in Raalte: ‘Het maakt me niet uit wat het bonnetje zegt’

Kunnen mensen met een aanhanger vol afval zich verplaatsen in de persoon die vorige week verantwoordelijk was voor een grote afvaldump in het buitengebied van Olst? En rijzen de stortkosten voor het afval de pan uit? We zoeken naar antwoorden bij het ROVA-milieubrengstation in Raalte.

30 december