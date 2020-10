Dit ‘irritante’ liedje uit Salland werd precies 25 jaar geleden een nummer 1-hit: ‘Het was een bizarre tijd’

Gerard Oosterlaar (62) woont in Raalte. Hij werkt al jaren in de geestelijke gezondheidszorg. In zijn vrije tijd treedt hij op met zijn vriend Bas van den Toren (62), die in Luttenberg woont en gitaardocent is. Als cabaretgezelschap Höllenboer belandden ze 25 jaar geleden in een krankzinnige achtbaan toen ze prompt een nummer 1-hit scoorden met Het busje komt zo.

Oosterlaar: ,,Ik werkte bij het CAD (Consultatiebureau Alcohol en Drugs, red.) als verpleegkundige. We gaven methadon aan verslaafden. Dat gebeurde op de methadonposten in bijvoorbeeld Apeldoorn en Deventer. Maar er werden toen plannen gemaakt om een methadonbus door de regio te laten rijden.



De verslaafden moesten dan langs de weg op de methadonbus wachten om hun methadon te krijgen. Ik vond dat een slecht plan. Toen ik gevraagd werd om tijdens een jaarlijks symposium voor mensen in de sector een optreden te verzorgen - men wist dat ik in mijn vrije tijd aan cabaret deed - heb ik dit liedje geschreven als protestlied.”



Van den Toren: ,,Normaal begeleid ik Gerard op de gitaar, maar dit liedje moest hij alleen doen. Hij kende drie akkoorden en met die akkoorden heb ik het melodietje gemaakt. We hebben het liedje in een kwartier in elkaar geflanst.”