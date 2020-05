Dit is de reden dat in Gorssel wél maar in Salland nog níét gezwommen wordt

Waarom lukt het in Gorssel wel om het zwembad open te gooien en laat Salland op zich wachten? ,,Het ene zwembad is het andere niet”, reageert Wilco Roetert Steenbruggen, secretaris van buitenzwembad De Welters in Wijhe. ,,Ten eerste hebben we toestemming nodig van de gemeente om open te kunnen. Afgelopen vrijdag hebben we met elkaar naar de plannen gekeken, die zijn we nu verder aan het uitwerken. Daarbij willen we het graag in één keer goed doen, zodat we niet na een week weer hoeven sluiten.”