Docent Raalte vreest voor ramp in ‘bocht bij Peters’

Directe aanleiding om de Stentor te benaderen, was voor Veldhuis het ongeval van afgelopen zaterdag op de Wijheseweg met een tractor en een personenauto waarbij twee gewonden vielen. Dit gebeurde weliswaar niet in de bocht bij voormalig Café Peters, maar het herinnerde hem eraan dat hij ruim twee jaar geleden al de gemeente en provincie in een brief waarschuwde dat er op deze weg veel te hard wordt gereden en dat de bocht bij Peters ‘zeer gevaarlijk’ is.