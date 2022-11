Documentaire ‘Kiemen met kunst’ over Proeftuin Overijssel wint award voor beste cultuureducatiefilm

Hij wint zaak op zaak in stikstof­cri­sis: ‘We willen aan tafel, maar ons wordt niets gevraagd’

Jurist Valentijn Wösten is in de rechtbank het gezicht van Mobilisation for the Environment (MOB), de milieuorganisatie van Johan Vollenbroek. MOB bekritiseert al jaren de Nederlandse stikstofaanpak en wint zaak op zaak. Hoe kijkt hij naar de stikstofstrijd, die opnieuw een kookpunt lijkt te naderen?

