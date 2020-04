Dode bij frontale botsing tussen vrachtwagen en personenauto bij Wijhe

SallandWo­nen bevriest huren duizenden woningen in Olst-Wij­he en Raalte tot de herfst

15 april Huurders van 5.500 woningen van SallandWonen in Raalte en Olst-Wijhe krijgen door de coronacrisis in de herfst van dit jaar pas met een huurverhoging te maken. Wie financieel in de knel komt, kan zich melden. ,,We vonden het niet gepast dat in deze rare tijd in mei de brief met een verhoging in de bus zou vallen.”