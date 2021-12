Doemscenario in Heino: uitplaatsing dreigt voor bewoners Huis ter Heijne na faillissement zorgbedrijf

De zorgen over de toekomst van Huis ter Heijne in Heino worden groter en groter. Na het faillissement van de overkoepelende zorgorganisatie Ontzorgd Wonen blijkt dat er nog geen oplossing is gevonden voor het woonzorgcentrum in Heino. Het zwartste scenario dreigt volgens curator Victor Kruit: uitplaatsing van de 50 á 60 bewoners.