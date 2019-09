Domper voor organisatie VeluweRally: slecht weer zet streep door evenement

Pakket aan maatrege­len voor gevaarlij­ke oversteek N35 Haarle maakt niemand blij

6:31 Het wordt voor schoolgaande kinderen uit Haarle iets veiliger om de N35 (Almelo-Zwolle) over te steken naar school. Een nipte meerderheid van de raad in Hellendoorn is akkoord met de plannen, maar eigenlijk is geen enkele partij tevreden. Ook de nabijgelegen school niet.