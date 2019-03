Doneeractie geslaagd: Zaïra (12) uit Luttenberg kan naar Georgië voor medische behandeling

Raalte huldigt kwartet deelnemers Special Olympics

28 maart Het viertal van zwemvereniging HERA’11 dat heeft deelgenomen aan de Special Olympics in Abu Dhabi, wacht de komende dagen uitbundige huldigingen in Raalte. Morgen gebeurt dat in het gemeentehuis (15.30 uur) en op zaterdag in sportcentrum Tijenraan (10.00 uur).