Door brand verwoest café Lierderholthuis weer open: ‘Geen enkel dorp kan zonder café’

Heino luidt noodklok over gebrek aan woningbouw: ‘Na Molenwijk is er niets meer’

Plaatselijk Belang Heino en ondernemersverenigingen Heino Aktief en Heinose Winkeliers Vereniging hebben bij de gemeente Raalte aan de bel getrokken. De drie organisaties vinden dat het dorp achterloopt in de woningbouwambitie die de gemeente heeft uitgesproken. Als de nieuwbouwwijk Molenwijk klaar is, is er geen nieuwe locatie in zicht. ,,Er wordt geen werk gemaakt van het aanwijzen van nieuwe locaties.’’

6 december