Dorpen langs N35 samen in protest tegen plannen rijksweg

De dorpen langs de N35 hebben zich verenigd in hun verzet tegen plannen voor deze rijksweg. De inspraakbijeenkomst die Rijkswaterstaat vanavond in Heino houdt, willen de gezamenlijke belangengroepen aangrijpen om de noodklok te luiden.

In elk dorp langs het omstreden traject van de N35 trekken de vertegenwoordigers van Plaatselijk Belang dezelfde conclusie. Zowel in Hoonhorst, Laag Zuthem, Heino, Mariënheem als Haarle. Alleen wanneer ze gezamenlijk een vuist maken, zijn de reeds in beweging gekomen bulldozers nog te stuiten. Tot dusverre was het verzet versnipperd.

Brandbrief

Woordvoerder Niels Tomson, die namens de verzamelde organisaties van Plaatselijk Belang een brandbrief heeft geschreven, beticht de plannenmakers van 'postzegelbeleid'. Er worden volgens hem op verschillende plaatsen op de N35 maatregelen aangekondigd die geen onderlinge samenhang hebben en tot ongewenste verkeerseffecten in de omgeving kunnen leiden.

Gezamenlijk belang

De belangenorganisaties zijn bereid tot constructief overleg, mits er qua uitvoering van de maatregelen pas op de plaats wordt gemaakt. Eerst moet er volgens hen een 'integraal plan' voor de hele N35 worden opgesteld. Op basis van een 'strategische visie', waarbij alle partijen hun zegje mogen doen: vertegenwoordigers van het rijk, de provincie Overijssel, gemeenten (Dalfsen, Raalte en Hellendoorn) en de diverse dorpen. ,,We hebben allemaal een gezamenlijk belang: een goede doorstroming en het bevorderen van de verkeersveiligheid op de N35.''

Formaliteit

Tomson stelt dat de vertegenwoordigers van de diverse dorpen zich niet serieus genomen voelen. De inspraakprocedure is volgens hen 'een formaliteit'. Tekenend vinden zij de waarschuwing die omgevingsmanager Fred Tank van Rijkswaterstaat geeft in de uitnodiging voor de bijeenkomst van vanavond: ,,Het is belangrijk om te weten dat de ruimte voor aanpassingen zeer beperkt is, omdat de bestuurders eind 2016 besloten hebben welke maatregelen we gaan uitwerken.''

Samenwerking gezocht

Voorlichter Jenneke Blok laat in een reactie weten dat Rijkswaterstaat zich niet herkent in de situatie die door Tomson is beschreven. ,,Wij hebben nadrukkelijk de samenwerking gezocht met bestuurders en betrokkenen in de regio'', stelt zij. ,,Er ligt wel degelijk een grote visie ten grondslag aan de maatregelen, maar het budget is beperkt. Alle werkzaamheden zijn gericht op verbetering van de verkeersveiligheid. Wij realiseren ons terdege dat we niet alle wensen kunnen honoreren.'' Er is 15 miljoen euro uitgetrokken voor verbetering van de verkeersveiligheid op het traject tussen Wijthmen en Nijverdal.

Het is nog de vraag of de protesterende belangengroeperingen vanavond een voet tussen de deur krijgen. Alleen genodigden zijn welkom in recreatiebedrijf Omni Meubilae. Tomson stelt dat hij aanvankelijk het bericht kreeg dat hij niet zou worden toegelaten, maar dat hij later alsnog een invitatatie heeft ontvangen.

Gesprek bij Rijkswaterstaat

Voorlichter Blok meldt dat Tomson wordt uitgenodigd voor een gesprek bij Rijkswaterstaat. Tomson heeft morgen een onderhoud met gedeputeerde Bert Boerman, die onder meer verkeerszaken in zijn portefeuille heeft.