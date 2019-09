Drie bonnen voor snelle rit tussen Wijhe en Raalte -moet daar nog een verplichte cursus bij?

Doorgetrokken streep

Als klap op de vuurpijl haalde de bestuurder in een onoverzichtelijke bocht naar links een andere auto in, en ging daarbij over een dubbele doorgetrokken streep. Bij Raalte is hij aan de kant gezet. De automobilist heeft volgens de politie beterschap beloofd. In een bericht hierover op Instagram werpt de politie de vraag op of de man ook nog aangemeld moet worden voor een educatieve verkeerstraining. Volgers van het account reageren wisselend op die vraag, maar een meerderheid is vóór.