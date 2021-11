Drijvend zonnepark in Luttenberg is pas rendabel te maken als er nóg een zonnepark in de buurt komt

video & poll Actievoer­ders organise­ren openbaar debat over autovrije Langstraat Wijhe: ‘We willen dat iedereen zijn zegje kan doen’

Er komt een publiek debat over de verkeerssituatie in de Langstraat in Wijhe. Dat meldt René Kral, één van de actievoerders die willen dat er een einde komt aan het gemotoriseerd verkeer in de winkelstraat in het dorp. ,,We willen nog voor de verkiezingen een openbaar debat houden. We hebben al een gespreksleider aangezocht.’’

18 november