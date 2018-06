Dringend gezocht: pleegouders in de gemeente Raalte

Kinderen en jongeren die tijdelijk of langdurig niet thuis kunnen wonen, zijn er ook in de gemeente Raalte. Tevens schort het hier aan pleegouders, evenals elders in het land. In samenwerking met Trias Pleegzorg Overijssel werft de gemeente Raalte geschikte kandidaten. Zij kunnen een pleegkind bijvoorbeeld ook geregeld een weekend of tijdens schoolvakanties onderdak bieden.

Veilig

Als er geen opvang in de buurt is, moet een kind naar een vreemde omgeving verhuizen. Met alle gevolgen van dien. ,,Je gunt het ieder kind om veilig in het eigen gezin op te groeien, maar dit lukt niet altijd'', stelt de Raalter wethouder Gosse Hiemstra. ,,Pleegzorg is de vorm van hulpverlening die het dichtst bij de gezinssituatie blijft. Voor het kind is het prettig als het in een vertrouwde omgeving kan blijven.''

Iedereen kan volgens Eric Lieben van Trias pleegouder worden. Alleenstaand, samenwonend of getrouwd, met of zonder baan, met of zonder eigen kinderen. ,,Vaak denken mensen dat je als pleegouder iets speciaals moet kunnen'', weet Lieben. ,,We zoeken juist gewone mensen die zich in willen zetten voor een bijzonder kind.''

De gemeente Raalte voert de hele maand juni campagne om pleegouders te werven. Dertien scholen hebben hun medewerking toegezegd en maken via een spandoek reclame.

Ervaringen