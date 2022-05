Druk is van de ketel met nieuwe locatie voor kinderopvang in Raalte: ‘Ouders enorm blij’

Het is niet te missen als je richting bedrijventerrein de Sallandse Poort rijdt. Meteen bij de ingang prijkt in alle kleuren van de regenboog Kindercentrum Raalte. Het is inmiddels het derde filiaal van kinderopvangorganisatie ’t Schanebroekkie van eigenaar Andre Bennink, naast zijn bestaande locaties in Luttenberg en Oudleusen. Bennink zelf staat in zijn klusoutfit nog buiten. Nog lang niet het hele pand is klaar, maar dat is ook niet de bedoeling, zegt hij.