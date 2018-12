Drukke N35 tussen Wierden en Nijverdal wordt snelle vierbaans

Ongelijkvloerse aansluitingen

Verkeersveiligheid

De minister benadrukte het belang van deze ingreep. Het verkeer tussen Nijverdal en Wierden is toegenomen en dat is vooral in de spits merkbaar. Dagelijks gaan er 20.000 voertuigen tussen deze plaatsen over de weg. “Met de aanpak van dit traject zorgen we voor een vlottere doorstroming van het verkeer en verbeteren we de verkeersveiligheid. Dit is goed voor de bereikbaarheid in de regio.”